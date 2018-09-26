СМИ: Порошенко и Трамп сделали совместное фото с женами

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко не проводил двухсторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, а только сфотографировался с ним. Об этом в среду сообщило украинское "Общественное телевидение".

Ранее 26 сентября пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко опубликовал фото президентов США и Украины с женами. Однако журналисты сообщили, что двусторонней встречи между главами США и Украины не проводилось. "Это было формальное мероприятие для руководителей всех делегаций с женами. Они только сфотографировались, встречи как таковой не было", - сказала журналистка украинской службы "Голоса Америки" Татьяны Ворожко. При этом она добавила, что у Порошенко не запланировано пока официальной встречи с Трампом.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начались 25 сентября и продлятся до 1 октября.