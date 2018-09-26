Нетаньяху отклонил приглашение на конференцию ЮНЕСКО по антисемитизму

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил приглашение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) участвовать в среду в конференции ООН по антисемитизму в Нью-Йорке, объяснив этом предвзятым отношением ЮНЕСКО к Израилю. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху отклонил приглашение ЮНЕСКО принять участие в Конференции ООН по антисемитизму 26 сентября 2018 года", - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике. Сам Нетаньяху заявил, что "хотя и приветствует любые усилия по борьбе с антисемитизмом, решил не участвовать в конференции ЮНЕСКО по антисемитизму из-за настойчивого и вопиюще предвзятого отношения организации к Израилю".

"С 2009 года ЮНЕСКО приняла 71 резолюцию, осуждающую Израиль, и только две резолюции, осуждающие все другие страны в совокупности", - продолжил премьер, отметив, что "это просто возмутительно". "Если ЮНЕСКО хочет смыть этот позор, организация должна сделать больше, чем просто провести конференцию по антисемитизму, - указал Нетаньяху. - Она (ЮНЕСКО) должна прекратить практику антисемитизма, что должно остановить абсурдность принятия резолюций, которые отрицают связь между еврейским народом и землей Израиля, между еврейским народом и нашей вечной столицей - Иерусалимом".

"Выйдя из ЮНЕСКО в 2017 году, Израиль и Соединенные Штаты сделали ясное заявление о том, что антисемитизм ЮНЕСКО больше терпеть они не будут, - продолжил Нетаньяху. - Если и когда ЮНЕСКО изменит свое предвзятое отношение к Израилю, перестанет осуждать историю и начинает вставать на защиту истины, Израиль будет горд вернуться. До тех пор Израиль будет бороться с антисемитизмом в ЮНЕСКО и во всем мире".

В октябре 2017 года США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. По информации журнала "Форин полиси", решение выйти из ЮНЕСКО было принято Вашингтоном с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из ЮНЕСКО.