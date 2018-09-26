Роухани: Иран будет сохранять присутствие в Сирии, пока этого хотят сирийские власти

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии до тех пор, пока этого хотят власти арабской республики. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, Иран находится в Сирии по просьбе правительства последней. "Наше присутствие в Сирии сохранится до тех пор, пока власти Сирии будут в этом нуждаться", - подчеркнул президент. Как он отметил, иранские силы присутствуют там лишь в качестве военных советников.

Президент напомнил, что одной из главных задач Ирана в Сирии является полный разгром террористических группировок, орудующих в этой арабской стране. Роухани отметил прогресс на данном направлении. Президент Ирана также напомнил, что недавно он встречался с лидерами РФ и Турции. По его словам, это привело, в частности, к деэскалации ситуации вокруг провинции Идлиб и позволило "снизить напряженность" в данном регионе.

Роухани также выразил надежду, что в Сирии будет запущен политический процесс, а также "как можно скорее" будет принята новая конституция и избрано новое правительство. Отвечая на вопрос, должен ли президент Башар Асад оставаться у власти в Сирии, Роухани сказал, что это будет зависеть от воли сирийского народа и "результатов выборов" в этой стране.

7 сентября в Тегеране прошла встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная проблемам Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить прилагать усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в этой арабской стране. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, лидеры государств обсудили в Тегеране, как решать проблему зоны Идлиба, чтобы минимизировать риски для гражданского населения.