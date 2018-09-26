Экс-генпрокурор Венесуэлы призвала власти США арестовать Мадуро

ТАСС, 26 сентября. Власти США должны арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такое мнение высказала в среду в интервью колумбийской радиостанции W Radio Colombia бывший генеральный прокурор Боливарианской Республики Луиса Ортега Диас.

"Правительство США должно воспользоваться тем, что Мадуро находится на американской территории, чтобы задержать его, после всех этих заявлений и указаний, которые были сделаны, таких, как [его] причастность к организованной преступной деятельности, терроризму, торговле наркотиками, коррупции геноциду", - сказала Диас.

Ортега Диас была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в начале августа 2017 года в рамках начатого в отношении нее разбирательства. Позднее она была вынуждена покинуть страну. Будучи генеральным прокурором, Диас открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с созывом КА без предварительного референдума.