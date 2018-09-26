{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018

Экс-генпрокурор Венесуэлы призвала власти США арестовать Мадуро

Луиса Ортега Диас считает, что США должны воспользоваться тем, что венесуэльский лидер находится на американской территории

ТАСС, 26 сентября. Власти США должны арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такое мнение высказала в среду в интервью колумбийской радиостанции W Radio Colombia бывший генеральный прокурор Боливарианской Республики Луиса Ортега Диас.

"Правительство США должно воспользоваться тем, что Мадуро находится на американской территории, чтобы задержать его, после всех этих заявлений и указаний, которые были сделаны, таких, как [его] причастность к организованной преступной деятельности, терроризму, торговле наркотиками, коррупции геноциду", - сказала Диас.

Ортега Диас была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в начале августа 2017 года в рамках начатого в отношении нее разбирательства. Позднее она была вынуждена покинуть страну. Будучи генеральным прокурором, Диас открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с созывом КА без предварительного референдума.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаГенассамблея ООН - 2018
Генассамблея ООН - 2018
Порошенко на Генассамблее ООН призвал к санкциям против РФ из-за ситуации в Азовском море
Президент Украины также коснулся постройки моста через Керченский пролив
Читать полностью