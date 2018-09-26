Трамп заявил, что не позволит ни России, ни Китаю вмешиваться в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не позволят ни России, ни Китаю вмешиваться в американские выборы. Президент США Дональд Трамп заявил об этом перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы получаем миллиарды долларов благодаря таможенным пошлинам, которые идут прямиком в нашу казну, и Китай несет потери. Мне не нравится, что они действуют против наших фермеров, и мне не нравится, что они распространяют ложную информацию. Помимо этого, мы выяснили, что они [Китай] пытаются вмешаться в наши выборы", - утверждал Трамп. "Мы не позволим этому произойти точно так же, как мы не позволим этому произойти со стороны России", - добавил он.

Ранее, выступая на заседании Совбеза ООН, Трамп заявил, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер, он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.