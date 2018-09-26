Минфин США вернет в ноябре санкции против иранских банков

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американская администрация восстановит в ноябре действие односторонних санкций США в отношении ЦБ и значительного числа других банков Ирана. Это подтвердил в среду помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. Он курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма.

"В ноябре мы внесем в черный список Центральный банк Ирана, а также большое число иранских банков <...>", - заявил Биллингсли, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Он также утверждал, что в Иране в настоящее время имеет место коллапс национальной валюты.

"Происходит фактически коллапс риала. Он за последние несколько месяцев потерял две трети своей стоимости. Это происходит в силу пары конкретных причин. По существу речь идет о комбинации наших сохраняющихся санкционных программ, а также колоссальной коррупции и экономической бесхозяйственности иранского режима", - сказал сотрудник минфина США.