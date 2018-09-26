Мэй с трибуны Генассамблеи ООН обвинила РФ в грубом нарушении норм международного права

"Мы видим, что происходит, когда естественный патриотизм, служащий основой здорового общества, превращается в агрессивный национализм, пользующийся страхом и неопределенностью, чтобы продвигать политику идентичности внутри страны и идти на агрессивную конфронтацию с зарубежными странами, нарушая правила и подрывая институты, - заявила Мэй. - Мы видим это, когда такие страны, как Россия, грубо нарушают международное право, начиная с захвата суверенных территорий и заканчивая применением химического оружия агентами российского ГРУ на улицах Великобритании". При этом Мэй подчеркнула необходимость укреплять сотрудничество "сильных и ответственных" государств, которые не должны допускать разделения мира на сферы влияния и должны отстаивать идеалы демократии.

За несколько часов до выступления с трибуны ГА ООН премьер Соединенного Королевства на заседании СБ ООН заявила о якобы существующей причастности России к инциденту в Солсбери, где в марте этого года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который также присутствовал на этом заседании Совбеза, назвал обвинения Мэй высокомерными. В разговоре с журналистами он сказал, что британский премьер не в первый раз говорит о стопроцентных доказательствах, но никому не предъявляет их, нарушая положения ряда конвенций.

Посольство РФ в Лондоне в свою очередь проинформировало в среду, что МВД Великобритании официально отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела по факту посягательства на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.