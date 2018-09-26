Роухани заявил, что Италия поддерживает соглашение с Ираном по атому

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани заявил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте, с которым он встречался на полях Генеральной ассамблеи ООН, выразил поддержку соглашению с Тегераном по атому. Об этом сообщает в среду агентство АНСА.

"С итальянским премьером Конте мы говорили не только о двусторонних отношениях, Италия - наш первый торговый партнер в ЕС. Конте выразил поддержку и личную, и Италии соглашению по атому", - приводит агентство слова иранского лидера.

Роухани добавил, что не видит различий в позициях по этому вопросу среди европейских стран.

Предыдущее правительство Италии всегда поддерживало Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) в 2015 году и предусматривающий отмену санкций, введенных в отношении Ирана в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом взамен на ее ограничение и введение международного контроля. Вскоре после вхождения соглашения в силу в январе 2016 года Роухани побывал в Италии, в ходе этого визита было подписано соглашений о двустороннем коммерческом и инвестиционном сотрудничестве на сумму €17 млрд.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана. ЕС, при содействии которого была заключена сделка, неоднократно заявлял, что соглашение будет сохраняться. Однако американские ограничения, по мнению экспертов, могут негативно сказаться на европейских компаниях, которые начнут отказываться от инвестиционных проектов в Иране.

Пришедшее в июне к власти нынешнее итальянское правительство во главе с Конте пока не выражало свою позицию по иранской сделке. Кроме того, у Конте сложились отношения особой симпатии с Трампом, с которым нынешние правящие силы разделяют взгляды по ряду вопросов мировой политики.