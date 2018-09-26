CNN: два бомбардировщика ВВС США пролетели над спорной акваторией Восточно-Китайского моря

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52, дислоцированные на острове Гуам в Тихом океане, совершили ранее на этой неделе полеты над спорной акваторией Восточно-Китайского моря. Об этом в среду сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Дэвида Истберна.

По его словам, один из таких полетов состоялся во вторник. Бомбардировщики B-52 "участвовали в регулярных, плановых операциях над акваторией Восточно-Китайского моря", сказал представитель министерства обороны США.

Согласно сведениям источников телекомпании, B-52 в сопровождении японских истребителей проследовали вблизи островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Самолеты также залетели в опознавательную зону ПВО Китая над этой акваторией.

В конце августа, как сообщал портал Aircraft Spots, два американских B-52H совершили полет над спорной акваторией Южно-Китайского моря. Бомбардировщики с идентификационными номерами DANTE01 и DANTE02 взлетели с авиабазы ВВС США Андерсен на острове Гуам и направились на северо-запад. Они зашли в воздушное пространство над акваторией Южно-Китайского моря через пролив Лусон (расположен между одноименным островом и Тайванем), пролетели на юго-запад вдоль островов Палаван и Калимантан, после чего вернулись тем же маршрутом.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют Пекин в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы. В свою очередь, МИД КНР настаивает, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.