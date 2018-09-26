Порошенко призвал ООН развернуть миротворческую миссию в Донбассе

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций способствовать развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"К миротворческой операции Украина призывала с апреля 2015 года, когда я обратился с поддержкой парламента Украины к генеральному секретарю, - отметил он, выступая на Генассамблее. - ООН может помочь, если развернет миротворческую миссию, с большим мандатом <...>, чтобы восстановить мир".

Ранее президент Украины констатировал, что запрос украинской стороны о направлении соответствующей миссии не был удовлетворен. По его словам, в Киеве выполнение данного запроса расценивают как проверку способности ООН "действовать в сложной конфликтной ситуации".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.