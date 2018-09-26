Порошенко призвал Генассамблею ООН поддержать резолюции по Крыму

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную ассамблею ООН поддержать резолюции по Крыму.

"Мы считаем, что милитаризация Крыма должна привлечь больше внимания Ассамблеи, в этой связи Украина рассчитывает на поддержку соответствующих резолюций на нынешней сессии", - заявил он в среду в своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Генеральная ассамблея ООН (ГА ООН) в декабре 2017 года приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму и якобы "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове. Позже на заседании президиума Государственного совета Крыма было принято обращение к представителям государств - членов ООН, проголосовавших за резолюцию о правах человека в регионе, с предложением посетить полуостров.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Ситуация в Азовском море

Петр Порошенко призвал на Генассамблее ООН ввести санкции против России в связи с ситуацией в Азовском море.

"Грубые действия [РФ] должны быть отвергнуты как незаконные. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и других мер, - заявил в своем выступлении Порошенко. - После оккупации Крыма идет оккупация Азовского моря". Мост через Керченский пролив президент Украины назвал "нелегальным", который "мешает навигации кораблей". По его словам, такие действия должны рассматриваться "как нарушение конвенции морского права".

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, только двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о возможности поднятия вопроса о расторжении договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от декабря 2003 года, признающего воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, и провести в нем границу. Статус внутренних вод позволяет обоим государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко 12 сентября сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе сухопутных войск, на Азовском направлении, а замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров. Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу Петра Порошенко. В частности, речь идет о создании в регионе корабельно- катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием". Тогда же президент Петр Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов" в данном регионе.

В дальнейшем два корабля ВМС Украины - "Донбасс" и "Корец" - прошли через Керченский пролив и 24 сентября пришли в Мариуполь. Как предполагается украинском стороной, они должны усилить в порту Бердянска инфраструктуру создаваемой на Азовском море военно-морской базы.