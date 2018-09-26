Порошенко призвал Генассамблею ООН принять резолюцию по Сенцову

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что осужденный в РФ за терроризм Олег Сенцов находится в критическом состоянии и призвал членов Организации принять соответствующую резолюцию.

"Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строго режима за сфабрикованное решение. Они находятся с [содержащимся в Симферопольском СИЗО Владимиром] Балухом между жизнью и смертью", - заявил Порошенко.

В связи с этим президент призвал членов ООН "потребовать соблюдения прав человека", приняв "соответствующую резолюцию Генассамблеи".

Олег Сенцов был обвинен в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олег Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая он объявил голодовку, с тех пор Сенцов находится под медицинским наблюдением. По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, состояние его здоровья удовлетворительное.

Владимир Балух в июле этого года был приговорен в РФ по совокупности к пяти годам колонии общего режима по двум уголовным делам за незаконное хранение оружия и боеприпасов и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Балух также объявил голодовку.