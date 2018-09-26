Генсек ООН обсудил с президентом Польши ситуацию на Украине

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в среду с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил с ним событию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Как следует из документа, они обсудили "сотрудничество между ООН и Польшей, в том числе вклад Польши в миротворческую деятельность". "Генсек выразил признательность Польше за то, что она в декабре этого приняла в Катовице всемирную конференцию ООН по вопросам изменения климата, он подчеркнул необходимость успешных результатов", - сообщили в пресс-службе. В заявлении также отмечается, что Гутерриш и Дуда "обсудили ситуацию в регионе, в том числе на Украине".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тысяч человек. Свыше 20 тысяч получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.