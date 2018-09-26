Трамп подпишет законопроект об обороне, чтобы избежать приостановки работы правительства

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о расходах на оборону, в который включено положение о финансировании федерального правительства до 7 декабря 2018 года. Об этом американский лидер сообщил в среду журналистам во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нью-Йорке.

"Мы не будем приостанавливать работу правительства", - сказал он.

Речь идет о законопроекте, который был подготовлен Палатой представителей Конгресса США. В нем содержатся положения об увеличении бюджета Пентагона и некоторых других ведомств в 2019 году. Однако ключевой для Трампа вопрос о финансировании мер по усилению охраны границ, против которого выступают демократы в Конгрессе, отложен на будущее - его рассмотрят после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре.

Подписав нынешний законопроект, Трамп таким образом избежит частичной приостановки работы федерального правительства, что в противном случае должно было произойти в ночь с 30 сентября на 1 октября.