Заседание Совбеза ООН под председательством Трампа не обошлось без неожиданностей

Президент США обрушился с критикой на Иран и Китай, но пообещал много хороших новостей с Корейского полуострова

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Повестка состоявшегося в среду заседания Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа была настолько широкой, что по сути позволила каждой стране затронуть волнующие именно ее вопросы. Но если одни участники воспользовались встречей высокого уровня как площадкой для озвучивания упреков, то другие выступили с призывами к взаимодействию.

Одним из сюрпризов стало не соответствующее определенной самим Трампом повестке заявление американского президента о вмешательстве Пекина в промежуточные выборы в Конгресс США с целью не допустить победы республиканцев. Председатель Совета Безопасности меняется ежемесячно. В сентябре по ротации им являются США, чем и решил воспользоваться Трамп, изначально определив тему как якобы нарушения Ираном международного права, а затем расширив ее до проблемы нераспространения оружия массового уничтожения. Выступление Сергея Лаврова Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал своевременным решение Трампа провести разговор о контроле над оружием массового уничтожения и подчеркнул готовность России обсуждать соответствующие вопросы. Российский министр призвал США не приносить важный диалог в жертву сиюминутным политическим интересам. Лавров в выступлении сосредоточился на необходимости соблюдать международные договоренности в сфере контроля над вооружениями и не допускать размывания международных структур, осуществляющих контроль над их исполнением. Иначе это оружие может оказаться в руках террористов, и такие прецеденты, как указал он, уже есть. В случае с Организацией по запрещению химического оружия, отметил Лавров, ситуация уже складывается не лучшим образом из-за намерения западных стран придать этой структуре функции определения виновных в применении данного вида вооружений. Глава МИД РФ призвал не допустить повторения этого с биологическим и токсинным оружием, которое, по его мнению, также может быть использовано для совершения провокаций с последующими обвинениями в адрес виновных по принципу highly likely. "Режим контроля за биологическим и токсинным оружием подвергается дополнительным испытаниям в связи с наращиванием военной медико-биологической деятельности, в том числе на постсоветском пространстве, - указал он. - Призываем отказаться от милитаризации здравоохранения".

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Комментируя ситуацию в области ядерного разоружения, Лавров указал, что обсуждать этот вопрос надо уже не на двустороннем уровне, а между всеми странами, обладающими данным видом вооружений. Серьезной угрозой для режима нераспространения, отметил он, является односторонний выход США из сделки с Ираном, хотя тот придерживается достигнутых в 2013 году договоренностей. В связи с вопросом контроля над химическим оружием Лавров вновь призвал Лондон к сотрудничеству по расследованию инцидента в Солсбери в марте этого года, где, по версии Лондона, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании и его дочь Юлия были отравлены с использованием отравляющего вещества. А в выступлении британского премьера Терезы Мэй на встрече Совбеза такого намерения не прозвучало: наоборот, она вновь обвинила Россию в препятствовании попыткам СБ ООН установить более строгий режим контроля над химоружием. Позднее Лавров заявил, что не услышал в обвинениях Мэй "ничего нового". Старые обвинения от Мэй Мэй воспользовалась заседанием, чтобы поднять тему инцидента в Солсбери. Она посетовала, что "Великобритания стала свидетелем последствий размывания этих норм в Солсбери в этом году, когда Россия безответственно использовала нервно-паралитическое вещество на наших улицах". Глава британского правительства выразила надежду, что Россия будет разделять действующий в мире консенсус против использования химического оружия. В противном случае, пригрозила она, члены Совета "должны сделать так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в решимости международного сообщества соблюдать международный режим запрещения использования химического оружия".

Москва в ответ на подобные утверждения последовательно заявляла, что придерживается всех международных договоренностей против использования химического оружия. Высказывания Мэй поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, напомнив, что Франция "разделяет британскую версию, согласно которой нет другого внятного объяснения [случившемуся в Солсбери], кроме ответственности за это России". Трамп против Китая Трамп никак не затронул тему инцидента в Солсбери. Вместо этого он обрушился с обвинениями в адрес Китая. "К сожалению, мы выяснили, что Китай пытался вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы в 2018 году, которые пройдут в ноябре, против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы [республиканцы] победили на выборах, потому что я оказался первым президентом, который противостоит Китаю в сфере торговли, и мы побеждаем в сфере торговли", - утверждал глава государства. Эти заявления отверг министр иностранных дел Китая Ван И, который напомнил, что Китай "всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств" и "отказывается принять такие безосновательные обвинения" в свой адрес. Однако после выступления Трампа данную тему продолжили на специальном брифинге для журналистов. Там представитель администрации высокого ранга выступил с утверждением, что деятельность Китая, направленная на получение выгоды за счет США, достигла недопустимого уровня, причем это касается в том числа попыток вмешательства в американскую политическую систему.

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Россию Трамп упомянул лишь единожды и в позитивном контексте - поблагодарив Москву, Тегеран и Дамаск за деэскалацию напряженности в провинции Идлиб, правда, приписав себе инициативу в принятии соответствующих решений: оказывается, именно по его "срочному запросу" три страны "существенно замедлили темп своего наступления на Идлиб". Одновременно Трамп обрушился с критикой и угрозами в адрес Ирана, упрекнув его в "экспорте насилия, террора и хаоса". Он сообщил, что помимо обещанного возобновления рестрикций, связанных с ядерной программой Тегерана, планирует "вводить дополнительные санкции - более жесткие, чем когда-либо прежде, чтобы противодействовать всему диапазону иранского злонамеренного поведения". Председатель Совбеза вновь подверг критике ядерную сделку, которая якобы "позволила Ирану продолжать двигаться к разработке бомбы и предоставила режиму спасательный круг в виде денежных средств", когда у него "были очень большие неприятности". Коснувшись ситуации вокруг КНДР, Трамп сообщил, что лидер этой страны Ким Чен Ын настроен на денуклеаризацию. И пообещал "очень хорошие новости из Северной Кореи в предстоящие месяцы и годы". Трамп "всячески пытался продемонстрировать динамику по Северной Корее в качестве успеха своей дипломатии", прокомментировал ТАСС основные тезисы хозяина Белого дома эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. "С другой стороны, он указал на Иран как на главную международную угрозу и оправдывал свой выход из иранской ядерной сделки", - отметил Суслов. Встреча без виновника торжества Несмотря на то, что основной темой Совбеза изначально был заявлен Иран, сами представители этой страны (на Генассамблею приехали президент ИРИ Хасан Роухани и глава МИД Джавад Зариф) решили встречу проигнорировать. Иран не является членом Совета Безопасности, но как страна, имеющая прямое отношение к обсуждаемой теме, имел право обратиться с соответствующей заявкой к председателю СБ ООН. Как стало известно ТАСС, иранская делегация такую заявку не направляла. За исключением президента США все участники заседания высказали за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Так, Ван И отметил, что "СВПД получил единогласное одобрение Совета Безопасности ООН" и является "жизнеспособным соглашением". Он призвал Иран выполнять все взятые на себя обязательства в рамках сделки. Вместе с тем, подчеркнул глава МИД КНР, должно быть соблюдено "легитимное право всех стран на поддержание с Ираном нормальных экономических отношений и ведение с ним торговли".

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