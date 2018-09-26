Эксперт: выступление Порошенко на Генассамблее ООН оказалось пустым, без планов на мир

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Генассамблее ООН не предоставил своего видения решения конфликта в Донбассе, в целом его речь была пустой. Такое мнение в четверг выразила украинский политический эксперт Елена Дьяченко.

"Нельзя сказать, что выступление Петра Порошенко в ГА ООН было посвящено его видению урегулирования конфликта в Донбассе и, в частности, миротворческой миссии, - считает она. - О своих шагах или планах по окончанию войны - ноль".

Анализируя речь главы государства, Дьяченко отметила, что он сначала пристыдил ООН за "бездействие во время агрессии РФ", заявив: "Ваше молчание - это оружие Кремля против Украины". "Покошмарил Россию за агрессию, еще раз покошмарил ООН за вето в Совбезе, потом действительно упомянул миротворцев, но коротко: нужна, мол, миссия "с сильным мандатом и широкими полномочиями", потом похвалил свои реформы и "лучшую динамику роста экономики среди развивающихся стран", поделился радостью, что в ноябре они отметят 85-летие Голодомора", - перечислила она.

"Пустое выступление, - заключила эксперт.

Выступая в среду на Генассамблее ООН, президент Украины Петр Порошенко призвал членов организации поддержать несколько резолюций, в частности, по Крыму, по заключенным в России, Голодомору. Он предложил ввести санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море, а также развернуть миссию ООН в Донбассе, при этом соответствующая резолюция украинской стороной внесена так и не была.