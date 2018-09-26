Трамп: США располагают уликами того, что КНР пыталась вмешиваться в американскую политику

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. США располагают уликами, подтверждающими, что Китай пытался вмешиваться в американский избирательный процесс. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция пресс-конференции велась по ведущим телеканалам страны.

Ему напомнили о том, что в среду утром на заседании Совета Безопасности ООН он обвинил Пекин во вмешательстве в избирательный процесс в США. Трамп ответил утвердительно на вопрос, имеются ли у Вашингтона доказательства этого. "Правильно, именно так. У нас есть свидетельства этого", - заявил президент США.

"Я не буду говорить об этом сейчас, но это не поступило к нам из ниоткуда", - добавил Трамп.

Ранее, выступая на заседании Совбеза ООН, Трамп заявил, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.