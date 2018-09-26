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Трамп заявил, что обсудил с Путиным в Хельсинки все вопросы, включая Украину и Израиль

Американский президент также выразил сожаление реакцией в США на встречу с российским лидером

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным на личной встрече в Хельсинки весь спектр вопросов, включая Украину и отношения с Израилем.

"У нас была отличная встреча с Путиным, которая продлилась два часа. Мы обсуждали все: Украину, Сирию, Израиль и защиту Израиля. У нас была отличная встреча", - отметил он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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Трамп подчеркнул, что позже критики обвинили его в слишком дружелюбном отношении к президенту РФ. "Они хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене", - посетовал хозяин Белого дома.

Он выразил сожаление такой реакцией в США. Трамп предположил, что если бы в беседе с Путиным "повел себя жестко", оппоненты в США обвинили бы его в "излишней жесткости".

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияИзраильТрамп, Дональд
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