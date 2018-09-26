Трамп отверг просьбу Трюдо о двусторонней встрече на полях сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о проведении двусторонней встречи на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Да, я отверг, потому что тарифы слишком высокие, не похоже, что они намерены двигаться дальше, и я сказал им [канадской стороне] забыть об этом", - ответил Трамп в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке на вопрос, отказывался ли он от встречи с канадским лидером. "Мы недовольны переговорами с Канадой и тем, как Канада ведет себя на них", - сказал глава Белого дома.

Он также заявил, что США не нравится представитель Канады на переговорах. В то же время Трамп отметил, что "очень любит Канаду", а также сказал, что у него там много друзей, но "это не имеет отношения к делу, ведь он представляет США".

По требованию американского президента Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. В Вашингтоне прошли очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.

Как сообщалось ранее, переговоры проходят в напряженной обстановке. В частности, одним из камней преткновения является Глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хочет сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против.