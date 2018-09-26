Глава МИД Доминиканской Республики поблагодарил РФ за поддержку в СБ ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Доминиканской Республики Мигель Варгас Мальдонадо поблагодарил Россию за поддержку в избрании страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Хочу еще раз поблагодарить Россию за поддержку в избрании нашей страны в непостоянные члены СБ ООН, - сказал Мальдонадо. - Мы участвовали в работе СБ ООН, но сейчас впервые стали непостоянными членами Совета Безопасности".

"Мы настроены работать вместе по развитию идеи создания многополярного мира и совместному продвижению в СБ ООН наших инициатив", - добавил он.

Лавров в свою очередь отметил, что избрание Доминиканской Республики в непостоянные члены СБ ООН приведет к более тесной координации работы двух стран на этой международной площадке.