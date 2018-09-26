Мадуро на встрече с Лавровым поблагодарил Россию за поддержку Венесуэлы в трудные времена

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за поддержку, оказанную латиноамериканской стране во время политического кризиса.

"Благодарю вас за всю вашу поддержку и за проявление солидарности в той непростой ситуации, которая сложилась на протяжении последних месяцев [в Венесуэле], - сказал он в начале встречи.

После приветствий переговоры продолжились за закрытыми дверями и продлились около 15 минут. После встречи журналисты попытались задать президенту Венесуэлы вопросы о результатах встречи, однако Мадуро на все вопросы лишь несколько раз ответил "хорошо".

Глава МИД РФ и президент Венесуэлы также обсудили речь главы Белого дома Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

"Мы солидарны с народом и руководством Венесуэлы в отстаивании вашего права на выбор собственного пути развития, - сказал Лавров. - Президент США Дональд Трамп вчера [во вторник] сказал, что он категорически против вмешательства во внутренние дела, за уважение суверенитета. Мы с этим согласны".

"Принято, мы согласны", - рассмеявшись ответил Мадуро.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация особенно обострилась на фоне массовых волнений в 2017 - начале 2018 года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников - 4 августа на него было совершено покушение.