Трамп заявил, что предлагал Республике Корея самой платить за военные учения с США

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагал Сеулу самому оплачивать совместные американо-южнокорейские военные учения, так как не считал их целесообразными. Об этом американский лидер заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Трамп отметил, что ранее спрашивали главу Пентагона Джеймса Мэттиса: "Почему мы не прекратим эти смехотворные, по моему мнению, военные игры?" "Я называю их военными играми, - пояснил президент США. - Если бы только я рассказал вам, в какую сумму они обходятся".

"Честно говоря, я говорил Южной Корее: "Вы должны платить за эти военные игры". Мы платим за них", - добавил Трамп.

"Мы экономим целое состояние, и если они нам понадобятся, то мы можем немедленно их возобновить", - заявил президент США. Он заострил внимание на том, что приостановка указанных учений была единственным шагом, на который пошел Вашингтон после саммита в Сингапуре в июне, и что США не сделали никаких уступок КНДР. "Я ничего им [властям КНДР] не дал", - сказал американский лидер.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.