Трамп заявил об ужесточении курса США в отношении Кубы

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен ситуацией на Кубе и предпринимает шаги по ужесточении прежней политики Вашингтона в отношении этого карибского государства.

"Мне не нравится то, что происходит на Кубе. Как вы знаете, президент [Барак] Обама сделал для них поблажку, и мне это не понравилось, - констатировал Трамп в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке. - И это не понравилось кубинцам, живущим в Майами, живущим в нашей стране, тем, кто приехал с Кубы, кто страдал на Кубе".

Президент США также добавил: "Мне не нравится то, что он [Обама] сделал. Я по большей части положил этому конец". "Мне не нравится то, что происходит на Кубе, мне определенно не нравится то, что происходит в Венесуэле", - добавил Трамп.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года экс-президент Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе прошлого года США возглавил Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.