Трамп заявил, что предпочел бы не увольнять куратора расследования по России

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предпочел бы не увольнять первого заместителя министра юстиции Рода Розенстайна, которому местные СМИ приписывают обсуждение возможности отстранения американского лидера от власти. Об этом лидер заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Розенстайн является куратором расследования в отношении предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. "Я бы крайне предпочел не увольнять Рода Розенстайна", - сказал Трамп. По словам политика, замминистра юстиции заявлял ему, что не обсуждал с другими членами администрации США идею отстранения президента от власти. "Он сказал, что не говорил такого", - отметил Трамп, имея в виду утверждения о возможности задействовать 25-ю поправку.

Ранее о возможной отставке сообщил портал Axios. Отправной точкой стала публикация газеты The New York Times, согласно которой Розенстайн в прошлом году якобы намекал на то, что планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме. Также он будто бы в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти на основании 25-й поправки Конституции США, то есть по причине профессиональной непригодности.

Как отметил президент, он намерен в четверг встретиться с Розенстайном и выслушать его точку зрения, прежде чем принимать какие-либо решения в отношении его дальнейшей судьбы.