Трамп "никогда не встречал" четырех американок, говоривших о внебрачной связи с ним

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что "никогда даже не встречал" четырех американок, которые в период его предвыборной кампании обвинили его в сексуальных домогательствах. С соответствующим заявлением он выступил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Что они сделали? Они получили деньги за то, чтобы сказать обо мне плохие вещи. Была даже статья, опубликованная на первой полосе The New York Times о четырех женщинах", - сказал он. По его словам, однажды он увидел этих женщин по телевизору и понял, что они не имеют никакого отношения к нему.

"На следующий день они сказали, что Дональд Трамп хороший человек, а The New York Times опубликовала ложную статью, а она даже позднее не сообщила, что материал был недостоверный", - рассказал Трамп.