Трамп: израильтяне и палестинцы найдут решение на основе создания двух государств

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что израильтяне и палестинцы смогут заключить договоренность о мире. Как заявил американский лидер в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке, предпочтительным, с его точки зрения, является план, предусматривающий создание двух равноправных государств.

"Я думаю, что мы сможем достичь договоренностей", - сказал он. "Я думаю, что будет найдено решение на основе создания двух государств", - отметил Трамп. "С одной стороны, это более трудное соглашение, но с другой - оно будет лучше работать, потому что народы будут управлять сами собой", - добавил президент.

"Если израильтяне и палестинцы захотят одно государство, я не стану с этим спорить. Если они хотят два государства, я не стану спорить и с этим. Я буду доволен в том случае, если они будут довольны. Я посредник, я хочу увидеть, смогу ли я сделать так, чтобы договоренности были достигнуты, чтобы больше не гибли люди", - подчеркнул Трамп.

"Я считаю, что решение на основе создания двух государств более вероятно", - заключил он.

Ранее президент США на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что администрация США планирует обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта в течение двух-четырех месяцев.