Дуда заявил, что Польша в 2019 году будет продвигать в ООН идеи "суверенного равенства"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Главным приоритетом, на котором Польша намерена строить свою работу в ООН в период своего непостоянного членства в Совете Безопасности (2018-2019 годы), будет продвижение идей "суверенного равенства стран". Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, выступая в среду на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Без суверенной Польши Европа не будет справедливой и безопасной", - сказал польский лидер в начале своего выступления, отметив, что приоритетом республики в ходе второго года ее непостоянного членства в Совбезе ООН будет "суверенное равенство стран".

"У каждого есть равные права и обязанности. Нельзя лишать других права на независимость", - подчеркнул Дуда. "Только на базе равенства мы можем говорить об обмене интересов", - добавил он. "Слабейшие страны должны получать дополнительные возможности, чтобы прийти к равенству", - указал Дуда, назвав среди таких потенциальных возможностей право голоса или членства в той или иной организации.

"В будущем году Польша будет организовывать ряд мероприятий, связанных с темой суверенного равенства", - особо отметил он.

Польский лидер выступил за реформу Совбеза ООН и ЕС "за счет возвращения к его истокам".