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Кризис в Сирии
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Главы МИД РФ, Ирана и Турции проводят встречу по Сирии

Главной темой переговоров станет реализация договоренностей между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции - Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу - начали встречу в астанинском формате по Сирии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, главной темой переговоров станет реализация договоренностей между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

В начале встречи министры воздержались от каких-либо заявлений. После протокольной съемки встреча продолжилась в закрытом формате.

В предыдущий раз министры астанинского формата встречались в марте. В начале сентября прошел саммит России, Ирана и Турции в Тегеране.

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Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЗариф, Мохаммад Джавад
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