Бразилия, Германия, Индия и Япония подтвердили желание стать постоянными членами СБ ООН

"25 сентября 2018 года госпожа министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж приняла господина министра иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунеса Феррейру, господина министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и господина министра иностранных дел Японии Таро Коно в рамках встречи <...> во время 73-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке", - отмечено в сообщении. Согласно документу, участники встречи вновь заявили о "необходимости реформы Совбеза в самые короткие сроки, в том числе о расширении состава его постоянных и непостоянных членов".

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Бразилия, Германия, Индия и Япония считают, что число постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН должно быть расширено. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД четырех стран, которое в среду распространило бразильское внешнеполитическое ведомство.

По их мнению, это будет способствовать укреплению легитимности, эффективности и представительности ООН. "Министры согласились с тем, что нынешний принцип формирования Совбеза не отражает новой глобальной реальности и подчеркивают, что реформа Совета Безопасности имеет фундаментальное значение для противостояния сегодняшним вызовам. Как претенденты на то, чтобы стать новыми постоянными членами реформированного Совбеза, министры повторяют свою готовность работать во имя укрепления функционирования ООН и многостороннего глобального порядка, а также свою поддержку соответствующим кандидатурам", - говорится в документе.

Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которые являются постоянными и 10 - непостоянными. Постоянные члены - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний период. Пять из десяти непостоянных членов подлежат переизбранию ежегодно.