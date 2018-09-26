Польша предложила США выбрать место для создания в стране военной базы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Польша предложила американским военным самостоятельно выбрать место для создания на территории республики военной базы США. Об этом заявил в среду президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О чем договорились президенты США и Польши

База, визы, газ. О чем договорились президенты США и Польши

"Для нас важно, чтобы безопасность Польши была укреплена за счет постоянного присутствия войск США", - отметил Дуда. Как он подчеркнул, в Варшаве понимают - "чтобы укрепить безопасность, нужно потратиться". "Поэтому мы сказали, что представители армии США смогут выбрать место для базы США. Несколько предложений уже есть", - указал польский лидер.

"Польша за свой счет подготовит необходимую инфраструктуру", - подтвердил он, заверив, что эта "инфраструктура будет подготовлена в соответствии с американскими ожиданиями".

По словам президента Польши, около $2 млрд потребуется на эти подготовительные мероприятия. "Мы назвали эту сумму, опираясь на польские реалии", - указал политик.

По его словам, тема постоянной базы США в Польше, получившей рабочее название "Форт Трамп", широко обсуждалась в кулуарах ГА ООН.