Более 3 млн бразильцев не смогут проголосовать на выборах президента по решению суда

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 сентября. /ТАСС/. Около 3,4 млн бразильцев лишились права проголосовать на предстоящих в октябре президентских и парламентских выборах из-за того, что вовремя не предоставили властям свои биометрические данные. Соответствующее решение подтвердил в среду Федеральный верховный суд (ФВС) - высшая судебная инстанция страны.

Вердикт был вынесен семью голосами против двух на заседании, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением. Требование о необходимости предоставлять свои биометрические данные для голосования на выборах вступило в силу в Бразилии два года назад. Все, кто вовремя не выполнил новое предписание, автоматически лишаются удостоверения избирателя - документа, по которому гражданам южноамериканской страны выдаются избирательные бюллетени.

Причем даже в том случае, если эти граждане Бразилии пройдут необходимую процедуру в ближайшие дни, их данные в реестре не успеют обновиться и проголосовать на предстоящих выборах они все равно не смогут.

Ранее Бразильская социалистическая партия при поддержке представителей левой Партии трудящихся и Коммунистической партии Бразилии обратилась в ФВС с иском, в котором настаивала на необходимости пересмотра новой нормы. Дело в том, что для кандидатов, баллотирующихся от этих политических сил, потеря 3,4 млн избирателей может оказаться особенно болезненной. По официальным данным, более половины (54%) лишенных удостоверения бразильцев живет в бедных северо-восточных и северных регионах страны, где традиционно сильны позиции левых партий. Правом голоса в крупнейшей южноамериканской стране обладают 147 млн человек.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.