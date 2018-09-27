Глава МИД Марокко: в 2017 году в мире было совершено более 10 тыс. терактов

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Марокко выступает за долгосрочную стратегию, направленную на подрыв основ террористической и экстремистской идеологии. Об этом, как передает информационное агентство Магриб Араб Пресс, заявил в среду в Нью-Йорке министр иностранных дел и международного сотрудничества королевства Насер Бурита, выступая на министерской сессии Всемирного форума по борьбе с терроризмом (ВФБТ). Она проходит в рамках работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в минувшем году зафиксировано снижение числа терактов в мире. "В 2017 году совершено 10900 терактов, что на 20% меньше, чем в 2016 году", - сообщил марокканский министр. "Их жертвами стали 18488 человек", - добавил он.

"Достигнуты значительные результаты, благодаря совместным действиям стран ВФБТ. Но это не означает, тем не менее, что все цели реализованы. Есть еще вызовы, которые предстоит преодолеть", - отметил Бурита.