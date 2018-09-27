Абэ заявил, что проведет перестановки в правительстве Японии 2 октября

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Перестановки в правительстве Японии и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам состоявшихся на прошлой неделе выборов ее председателя пройдут 2 октября. Об этом в среду заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции в Нью-Йорке, где он принимает участие в мероприятиях по линии Генеральной ассамблеи ООН.

"Перестановки в кабмине пройдут 2 октября. Я хочу дать старт построению новой Японии в следующей эпохе, которая последует за эрой Хэйсэй", - приводит его слова телеканал NHK. Смена "эпох" произойдет 1 мая следующего года, когда после отречения нынешнего императора Японии Акихито на престол вступит его старший сын Нарухито.

Абэ также заявил, что в ходе перестановок на своих постах останутся глава финансового ведомства, вице-премьер Таро Асо, а также генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Как сообщало агентство Kyodo, в новом правительстве свои посты также сохранят и другие ключевые министры. В их числе глава МИД Таро Коно, министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, курирующий в правительстве Японии развитие отношений с Россией, и министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который сейчас ведет торговые переговоры с США.

По итогам состоявшихся 20 сентября выборов председателя ЛДП Абэ одержал уверенную победу, заручившись поддержкой большинства региональных и парламентских депутатов. Его единственный оппонент - бывший министр обороны Сигэру Исиба - набрал вдвое меньше голосов.