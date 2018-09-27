Конгрессмен признал, что Россия действует в Сирии удачнее, чем США

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Конгрессмен США Остин Скотт признал в среду, что Россия в Сирии оказалась "на высоте". С такими словами он выступил во время проводившихся в комитете Конгресса слушаниях, посвященных стратегии США в Сирии.

"Я просто не думаю, что [у США] когда-либо были победы в Сирии, посмотрите на ситуацию и на Соединенные Штаты. Каждый раз это калейдоскоп - одно сменяется другим, которое в свою очередь тоже меняется. Россия уже явно на высоте", - считает американский законодатель.

Он отметил, что "вопрос о законности" присутствия ВМС США в Сирии связан с находящейся на территории республики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". "Давайте предположим, - обратился Скотт к присутствовавшему на слушаниях помощнику министра обороны США по делам международной безопасности Роберту Карему, - возьмем, скажем, двадцать стран, есть ли у нас полномочия войти [ввести войска] на территорию всех этих двадцати стран?"

"Я думаю, что нам следует рассматривать в индивидуальном порядке ситуацию на местах, на что способна каждая из этих отдельных стран", - ответил помощник министра обороны.

Дамаск неоднократно заявлял, что не давал согласие на присутствие американских военнослужащих на территории страны.