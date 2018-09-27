Американский генерал заявил, что поставки С-300 в Сирию создают "нестабильные условия"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 создают более нестабильные условия. С таким утверждением выступил в среду занимающийся вопросами Ближнего Востока в Комитете начальников штабов Вооруженных сил США бригадный генерал Скотт Бенедикт на посвященных стратегии США в Сирии слушаниях в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмены попросили его дать оценку поставкам С-300 в Сирию. "Появление большего количества этих систем там [в Сирии] послужит только для создания более нестабильных условий и вероятности просчета, который мы, к большому сожалению, видели ранее на этой неделе (на прошлой неделе - прим. ТАСС), когда российский самолет сбили сирийцы", - полагает генерал.

"Я наиболее обеспокоен тем, что чем больше мы устанавливаем их [C-300] на небольшой территории, тем опаснее вся ситуация, и это становится причиной нестабильности", - заключил Бенедикт.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Российское военное ведомство возложило вину за произошедшее на израильские ВВС.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильтян вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель в Сирии будет размещен зенитный ракетный комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут распознавать самолеты РФ, а российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.