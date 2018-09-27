Мадуро: Запад готовит досье для оправдания военного вторжения в Венесуэлу

"Венесуэла подвергается постоянной агрессии в СМИ. Существует попытка создать досье для того, чтобы оправдать международное вмешательство. Предпринимаются шаги в СМИ, чтобы вызвать гуманитарный кризис и использовать его как предлог перед ООН, чтобы оправдать вмешательство коалиции стран во главе с правительством США", - заявил Мадуро в среду в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что коалиция стран во главе с США готовит досье для оправдания военного вторжения в Боливарианскую Республику.

Война против Мадуро. Почему вторжение в Венесуэлу маловероятно

По мнению президента Венесуэлы, все разговоры о существующем в стране миграционном кризисе являются сфабрикованными. "Был сфабрикован различными средствами миграционный кризис, который не выдерживает никакой критики. Этот кризис пытается отвлечь внимание от реальных миграционных кризисов в мире", - считает Мадуро.

Президент Венесуэлы также предложил провести независимое международное расследования неудавшегося покушения на него 4 августа.

"Венесуэла официально предлагает <…> помощь для независимого международного расследования, которое установило бы правду об этом событии, - сказал Мадуро. - Я даже говорил правительству США, которое отрицало свою причастность к подготовке и исполнению этого покушения, что было бы хорошо, если бы <…> ФБР со своими высококлассными профессионалами и специалистами, подключилась бы к этому расследованию".

Венесуэльский лидер также попросил ООН назначить специального представителя, который бы провел независимое расследование случившегося.

Покушение на Мадуро

В Каракасе 4 августа было совершено покушение на Мадуро с использованием беспилотников. Оно произошло в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек, из них порядка 30 находятся под стражей.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.