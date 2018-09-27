Гутерриш обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и приветствовал соглашение по Идлибу

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду высказался в поддержку договоренности между Москвой и Анкарой по сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Как следует из документа, "они обсудили ситуацию в Сирии, генсек приветствовал достигнутую 17 сентября договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе". Административный глава всемирной организации и министр иностранных дел РФ также обсудили вопросы, "касающиеся миротворчества и безопасности".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 17 сентября договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. В соответствии с предложением Анкары к 10 октября планируется осуществить вывод из зоны танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.