Трамп обсудил с Абэ политику в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в среду на полях Генассамблеи ООН политику в отношении КНДР. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

"Лидеры подтвердили общую цель достижения окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи, как на то дал согласие председатель Ким [Чен Ын], отметив также, что Северная Корея ответственна за то, чтобы немедленно принять меры в рамках данных ими обязательств по денуклеаризации", - отмечается в документе.

"Лидеры договорились работать совместно с их союзником, Республикой Корея, и другими международными партнерами, чтобы поддерживать давление на Северную Корею, а также способствовать тому, чтобы Китай и Россия продолжили применение международных санкций", - говорится в сообщении.

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.