Президент Эквадора призвал Мадуро признать, что Венесуэла переживает серьезный кризис

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено призвал своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро признать, что кризис в этой южноамериканской стране - реальность, а не выдумка со стороны его политических противников. Такое заявление глава государства сделал в среду в интервью телекомпании CNN после участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я хочу подчеркнуть необходимость попросить президента Мадуро и его правительство осознать реальность. Нужно перестать говорить, что [сложившаяся ситуация] связана с политическими противниками, с тактикой манипуляции со стороны [других] правительств. Нет, существует серьезный политический кризис, серьезный социальный кризис", - сказал Морено.

В последние годы Венесуэла столкнулась с гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих жителей страны покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном, в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".