WSJ: глава МИД Саудовской Аравии призвал Канаду извиниться, чтобы уладить дипконфликт

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Канада может разрешить дипломатический конфликт с Саудовской Аравией, но должна первой принести извинения. Как сообщила газета The Wall Street Journal, такую позицию обозначил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на мероприятии, организованном в среду в Нью-Йорке Советом по международным отношениям США.

Глава МИД королевства выразил возмущение тем, что Оттава обошлась в данном конкретном случае с Эр-Риядом как с государством третьего сорта. "Мы что, банановая республика? Разве любая другая страна потерпит такое [к себе отношение]", - задал риторический вопрос аль-Джубейр. "Исправьте это, вы должны принести нам извинения", - отметил он, обращаясь к гипотетическому оппоненту.

"Вы можете обсудить с нами права человека в любое время", - продолжал министр. "Принесите извинения. Скажите, что вы совершили ошибку", - предложил он.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принимает участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД Канады Христя Фриланд во вторник заявила, что рассчитывает встретиться с аль-Джубейром, чтобы обсудить дипконфликт в рамках сессии.

3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал немедленно их освободить. В ответ на это саудовский МИД заявил, что эта позиция "представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства" и "противоречит основам международного права".

Эр-Рияд отозвал своего посла для консультаций, объявил главу дипмиссии Канады персоной нон грата и заявил о приостановке новых торговых и финансовых операций с Оттавой. Саудовское ведомство дало послу сутки на то, чтобы покинуть страну. Позднее Саудовская Аравия заявила о прекращении программ по оказанию медицинской помощи в Канаде, отмене совместных образовательных проектов и приостановила импорт канадского зерна.