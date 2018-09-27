Премьер Нидерландов заявил о намерении установить всю правду о крушении MH17 на Донбассе

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Нидерланды продолжат делать все возможное для установления правды относительно крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил в среду голландский премьер-министр Марк Рютте, выступая на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Крушение рейса MH17, отметил он, остается "открытой раной для Нидерландов и всех других стран, граждане которых находились на борту самолета". "Мы благодарны за поддержку мирового сообщества, которое было выражено в резолюции СБ ООН 2166, - сказал премьер. - Надеемся, что мы вместе увидим, как восторжествует правосудие".

"В мае этого года Совместная следственная группа представила убедительные доказательства относительно установки, из которой была выпущена ракета, которая сбила Boeing, - заметил Рютте. - Это лишь подтвердило нашу решимость, что в интересах жертв и их близких необходимо выяснить всю правду, установить ответственных и обеспечить отправление правосудия. В соответствии с резолюцией СБ ООН, мы призываем все государства к сотрудничеству в полном объеме в рамках текущих усилий, направленных на достижение этой цели".

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, в котором утверждают, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил никогда не пересекал российско- украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор ее не возвращали в Россию.