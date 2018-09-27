Глава МИД КНР призвал к международному сотрудничеству в сфере нераспространения ОМУ

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо отстаивать верховенство права, принимать многоплановые меры и укреплять международное сотрудничество для защиты режима нераспространения. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления в среду на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения.

"Все мы должны серьезно защищать универсальность, эффективность и авторитет режима нераспространения и не допускать, чтобы террористы завладели материалами и технологиями оружия массового уничтожения", - приводит информационное агентство "Синьхуа" заявление главы китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, для выполнения договоренностей о нераспространении всем странам мира необходимо "принимать решительные меры". Он также призвал другие государства выполнять взятые на себя международные обязательства, "не допускать двойных стандартов, а также дискриминационных договоренностей или избирательного правоприменения".