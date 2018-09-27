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Токио начал проверку отдаленных необитаемых островов, которые могут стать объектом захвата

Японское правительство также опасается покупки пограничных частных островов иностранцами, что может сказаться на определении границ территориальных вод

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии начало проверку 525 отдаленных островов на границах территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны страны, которые потенциально могут стать объектами агрессии в какой-либо форме. Особое беспокойство среди них вызывают более 460 необитаемых островков, которые годами не посещают даже пограничники, сообщает в четверг газета Asahi Shimbun.

Большинство этих территорий находятся в государственной собственности, однако почти 40 необитаемых островков формально принадлежат частным лицам. Правительство намерено установить их реальных владельцев, выяснить, собираются ли они как-то использовать эти отдаленные территории. Существует также опасность, что такие пограничные частные островки могут с помощью законной процедуры купить иностранные инвесторы. Это способно сказаться на определении границ территориальных вод и экономической зоны Японии.

В апреле прошлого года Токио официально взял в государственную собственность 273 пограничных необитаемых островка, у которых не было частных собственников. Правительство Японии больше всего беспокоят возможные действия со стороны КНР, которая не признает границы японской эксклюзивной экономической зоны в Восточно-Китайском море. Токио сейчас наращивает там количество пограничных кораблей и укрепляет военные гарнизоны.

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