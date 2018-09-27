Токио начал проверку отдаленных необитаемых островов, которые могут стать объектом захвата

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии начало проверку 525 отдаленных островов на границах территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны страны, которые потенциально могут стать объектами агрессии в какой-либо форме. Особое беспокойство среди них вызывают более 460 необитаемых островков, которые годами не посещают даже пограничники, сообщает в четверг газета Asahi Shimbun.

Большинство этих территорий находятся в государственной собственности, однако почти 40 необитаемых островков формально принадлежат частным лицам. Правительство намерено установить их реальных владельцев, выяснить, собираются ли они как-то использовать эти отдаленные территории. Существует также опасность, что такие пограничные частные островки могут с помощью законной процедуры купить иностранные инвесторы. Это способно сказаться на определении границ территориальных вод и экономической зоны Японии.

В апреле прошлого года Токио официально взял в государственную собственность 273 пограничных необитаемых островка, у которых не было частных собственников. Правительство Японии больше всего беспокоят возможные действия со стороны КНР, которая не признает границы японской эксклюзивной экономической зоны в Восточно-Китайском море. Токио сейчас наращивает там количество пограничных кораблей и укрепляет военные гарнизоны.