{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018

Лидеры Израиля и Египта провели переговоры на полях ГА ООН

Биньямин Нетаньяху и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили региональные проблемы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели в среду вечером переговоры на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в четверг канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Нью-Йорке с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике. - На встрече, продолжавшейся около двух часов, обсуждались события в регионе и региональные проблемы".

Это вторая встреча руководителей Израиля и Египта, о которой сообщается официально. Впервые они встретились год назад на полях 72-й ГА ООН. По данным израильских СМИ, оба лидера тайно встречались еще как минимум один раз.

Египет является основным посредником в переговорах между палестинскими фракциями в секторе Газа и Израилем.

Теги
ЕгипетИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-Нетаньяху, БиньяминГенассамблея ООН - 2018
Власти Ирана заявили, что продолжат работу по противодействию санкциям США
Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет сотрудничать со странами-партнерами для создания новой среды, "в которой уважающие себя государства смогут отстаивать свои интересы"
Читать полностью