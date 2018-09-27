Лидеры Израиля и Египта провели переговоры на полях ГА ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели в среду вечером переговоры на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в четверг канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Нью-Йорке с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике. - На встрече, продолжавшейся около двух часов, обсуждались события в регионе и региональные проблемы".

Это вторая встреча руководителей Израиля и Египта, о которой сообщается официально. Впервые они встретились год назад на полях 72-й ГА ООН. По данным израильских СМИ, оба лидера тайно встречались еще как минимум один раз.

Египет является основным посредником в переговорах между палестинскими фракциями в секторе Газа и Израилем.