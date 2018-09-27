Власти Ирана заявили, что продолжат работу по противодействию санкциям США

"Мы продолжим работу по противодействию незаконным американским санкциям, а также будем стремиться навсегда покончить с дестабилизирующими экстерриториальными законами США", - написал Зариф, имея в виду, что Вашингтон принуждает другие страны исполнять устанавливаемые им законы и решения. Политик отметил, что "Иран будет сотрудничать с государствами-партнерами, чтобы создать новую окружающую среду, в которой уважающие себя государства смогут отстаивать свои интересы".

ТАСС, 27 сентября. Иран продолжит работу по противодействию американским санкциям и экстерриториальным законам США. Об этом в четверг написал на своей странице в Twitter министр иностранных дела Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его мнению, "Вашингтон настолько лишился доверия, что вынужден прятаться за протокольной процедурой, которая не позволяет Ирану столкнуться [с США] в Совете Безопасности ООН". Он подчеркнул, что "Америка намеренно использует дешевые приемы, чтобы прикрыть свою [истинную] приверженность к дестабилизации".

В среду в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН, на котором председательствовал президент США Дональд Трамп. Американский лидер обрушился с критикой и угрозами в адрес Ирана, упрекнув его в "экспорте насилия, террора и хаоса". Председательствующий вновь подверг критике ядерную сделку, которая якобы "позволила Ирану продолжать двигаться к разработке бомбы и предоставила режиму спасательный круг в виде денежных средств", когда у него "были очень большие неприятности".