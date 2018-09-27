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Генассамблея ООН - 2018
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МИД ФРГ: лозунг Трампа "Америка превыше всего" не подходит для решения мировых проблем

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что глобальные вызовы можно устранить лишь при международном сотрудничестве

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Принцип "Америка превыше всего", сформулированный президентом США Дональдом Трампом, не подходит для разрешения мировых вызовов. Об этом написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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"Америка превыше всего" - неверный ответ на проблемы нашего времени, это неверный ответ в том числе и для Америки. Глобализация, цифровые технологии, изменение климата не учитывают границ. Эти вызовы мы можем устранить лишь совместно при международном сотрудничестве", - отметил Маас, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

После вступления Трампа в должность президента отношения Берлина и Вашингтона ухудшились. Несмотря на это германские власти неоднократно заявляли что США продолжают оставаться ключевым партнером Европейского союза. В ФРГ критиковали решение американского лидера выйти из Парижского соглашения по климату, перенести посольство в Израиле в Иерусалим, отказаться от выполнения соглашения по иранской ядерной программе, ввести ввозные пошлины.

Двусторонние разногласия Берлина и Вашингтона сводятся к сферам энергетики и обороны. Во-первых, Трамп постоянно критикует немецкий бизнес за участие в проекте газопровода "Северный поток - 2", который свяжет ФРГ и Россию. Во- вторых, он призывает Германию в срочном порядке довести расходы на оборону до 2% ВВП, ссылаясь на решение саммита НАТО. В Берлине же говорят, что такое резкое увеличение расходов невыполнимо и нецелесообразно.

Теги
СШАГерманияТрамп, ДональдМаас, ХайкоГенассамблея ООН - 2018
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