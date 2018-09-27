СМИ: Индия решила подписать с Россией соглашение о приобретении С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Индия решила подписать соглашение с РФ о приобретении зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд. Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times со ссылкой на источники.
По этой информации, такое решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности в преддверии визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало, указывает издание.
2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России ЗРС
. Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.