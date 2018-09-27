СМИ: Индия решила подписать с Россией соглашение о приобретении С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Индия решила подписать соглашение с РФ о приобретении зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд. Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times со ссылкой на источники.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

По этой информации, такое решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности в преддверии визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, указывает издание.

2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России ЗРС

. Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.