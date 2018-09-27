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СМИ: Индия решила подписать с Россией соглашение о приобретении С-400

По информации The Economic Times, решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности в преддверии визита Путина в Нью-Дели
Зенитные ракетные комплексы С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Зенитные ракетные комплексы С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Индия решила подписать соглашение с РФ о приобретении зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд. Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times со ссылкой на источники.

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По этой информации, такое решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности в преддверии визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, указывает издание.

2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России ЗРС

. Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИндияРоссия
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