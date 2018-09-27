СБУ начала расследование в связи с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье

По словам Луценко, за подобное правонарушение виновные понесут ответственность. "Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении любых лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же: лишение украинского гражданства", - заявил генпрокурор.

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатской области. Об этом сообщил в четверг генпрокурор страны Юрий Луценко. "Уголовное производство открыто, его ведет СБУ", - сказал он.

19 сентября в интернете появилось видео, на котором жители закарпатского города Берегово в консульстве Венгрии получают паспорта этой страны. Церемония сопровождалась принесением присяги на верность Венгрии и рекомендациями венгерских дипломатов не сообщать украинским властям о получении документов. Как выяснилось позднее, видео выложил в сеть сотрудник государственной пограничной службы Украины, который также оказался в числе получателей венгерских паспортов.

Вопрос о массовой выдаче венгерских паспортов украинским жителям глава МИД Украины Павел Климкин поднял в среду в Нью-Йорке на встрече с венгерским коллегой. Однако договориться им не удалось. Климкин по итогам встречи заявил, что консул Венгрии на Украине будет выслан, если не согласится уехать сам.

Действующее украинское законодательство не признает двойного гражданства. Несмотря на это, многие представители национальных меньшинств, проживающие на западе Украины, в последние годы предпочитают получать паспорта других стран. Согласно официальным данным, только в Закарпатье уже выдано более 100 тыс. венгерских паспортов.