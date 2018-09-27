Президент Азербайджана заявил об интенсивном развитии партнерства с Россией

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Интенсивные контакты между Азербайджаном и Россией, в том числе на высшем уровне, свидетельствуют о партнерстве и дружественном отношении Москвы и Баку. С таким заявлением выступил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"С Владимиром Владимировичем мы встречаемся регулярно, не так давно в начале сентября я совершил официальный визит в Российскую Федерацию, мы провели очень плодотворные переговоры, очень обстоятельный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня", - сказал Алиев.

Он заметил, что приезд Путина в Азербайджан меньше чем через месяц после предыдущих переговоров - "яркое свидетельство того уровня отношений, который между нами существует". Президент Азербайджана напомнил, что в ходе его визита было подписано 16 документов, которые будут предопределять на многие годы вперед поступательное развитие двусторонних отношений.

"Президент Российской Федерации [Владимир] Путин за последние пять лет четвертый раз посещает Азербайджан, я также регулярно совершаю визиты в Россию. Это также является ярким свидетельством нашего партнерства, дружественных добрососедских отношений между нашими странами", - сказал Алиев.

Экономическое сотрудничество стран

Положительную динамику, по словам президента Азербайджана, демонстрирует торгово-экономическое сотрудничество. "И в прошлом году, и в этом году товарооборот растет. Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и партнером номер один по экспорту наших товаров не нефтяной сфере", - сказал глава Азербайджана.

Прочные связи у России и Азербайджана в энергетической и нефтегазовой сфере. "В сфере электроэнергетики наши энергосистемы работать в параллельном режиме. Мы обсуждали в рамках моего сентябрьского визита вопросы, связанные со строительством второй очереди высоковольтной линии электропередачи, которая позволила бы еще больше наладить энергообмен, а также расширить сотрудничество с третьими странами в этой сфере", - сказал президент Азербайджана.

Азербайджан также рассчитывает, что коридор "Север - Юг" станет одной из важнейших транспортных артерий Евразии и будет способствовать сближению двух стран".

По словам Алиева, участие президентов двух стран в работе форума Россия - Азербайджан свидетельствует о том значении, которое придается межрегиональному сотрудничеству.