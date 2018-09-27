Доклад: от ударов возглавляемой США коалиции с 2014 года погибли 1 114 мирных жителей

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 1 114 мирных жителя погибли в результате ударов, нанесенных в Ираке и Сирии возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за все время проведения операции с лета 2014 года. Об этом говорится в распространенном в четверг ежемесячном докладе штаба международной группы войск.
"На сегодняшний день, основываясь на имеющихся сведениях, в штабе объединенных сил считают, что по меньшей мере 1 114 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve)", - говорится в докладе.
В августе на рассмотрении коалиции находились 219 сообщений о гибели мирного населения. Информация о 50 инцидентах была признана недостоверной. Восемь сообщений подтвердились, речь в них в общей сложности шла о 53 погибших. Штаб сейчас занимается проверкой еще 310 сообщений.
Штаб коалиции публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате своих действий в Сирии и Ираке ежемесячно, периодически приводя данные за весь период проведения операции.