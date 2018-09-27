Доклад: от ударов возглавляемой США коалиции с 2014 года погибли 1 114 мирных жителей

Ситуация на Корейском полуострове

МИД КНР: денуклеаризация КНДР должна идти вместе с работой над гарантиями мира в регионе

По мнению китайского министра, процессы денуклеаризации и формирования мирного механизма укрепляли бы друг друга

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